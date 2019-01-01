الاتفاق يفوز على الفتح بهدف قاتل في الدوري السعودي

الاتفاق يحقق انتصارًا غاليًا على الفتح

حقق الاتفاق الفوز على نظيره الفتح، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق خطف الـ3 نقاط من الفتح في وقت متأخر بعد أن ساد التعادل السلبي طوال المباراة، حيث كانت المنافسة شديدة بين الطرفين على خطف الفوز.

الشوط الأول شهد فرص ضائعة من الفريقين على مرماهم، ولكن لم يتمكن لاعبي الفريقين في زيارة الشباك وينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني يبقى الوضع كما هو عليه، وإضاعة فرص لخطف نقاط المباراة، وبالفعل تمكن الاتفاق من ذلك قبل انتهاء الوقت بـ3 دقائق.

وأحرز روجيريو دي أسيس الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة 87، ليخطف نقاط المباراة للاتفاق، ويقتل الضيوف بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة وقف حارس الفتح يشاهدها من دقة التوصيب ولم يتحرك نحوها.

وواصل الاتفاق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، حيث كان حقق الفوز على الطائي في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الاتفاق وصل للنقطة 13 في المركز الحادي عشر، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتلقى 6 هزائم وتعادل وحيد، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الـ15.