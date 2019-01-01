الاتفاق يُغلق صفحة النصر ويوجه كامل تركيزه نحو الشباب

مواجهة هامة للاتفاق يوم الجمعة القادمة بالدوري السعودي

شدد سيرخيو بيرناس المدير الفني للاتفاق السعودي، أن فريقه يستعد بكامل قوته قبل اللعب أمام نظيره الشباب.

الاتفاق يستعد لاستضافة الشباب في إطار الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الجمعة القادمة.

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بيرناس قال خلال تصريحاته أنه قام بالتركيز على الجوانب النفسية للاعبيه، لاستعادة الحالة الذهنية الجيدة وتقليل الحصول على إنذارات.

وتقدم الإسباني بدعوة لجماهير الاتفاق، لحضور المباراة ومساندة الفريق، تشجيعاً للمستوى الجيد الذي قدمه ضد النصر الجولة الماضية، رغم خسارته بنتيجة 3/2.

وعلى جانب آخر قال محمد الكويكبي لاعب الفريق، أن الاتفاق يصب تركيزة على مباراة الشباب، بعد غلق صقة مواجهة النصر تماماً.

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وفي سياق متصل قاد بيرناس الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، حيث كان المران قويا وشمل على عدد من التطبيقات الفنية والتكتيكية، فضلا عن المناورة الرئيسية التي تشكل ملامح من الخطة التي سيدخل بها اللقاء.

يذكر أن الاتفاق يلعب المباراة وهو في المركز التاسع بجدول الدوري السعودي، وفي رضيده 28 نقطة من 23 مباراة.