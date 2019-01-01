الاتفاق يطلب استعارة مهاجم النصر لمدة عام

للم شمله بمدربه السابق في منتخب الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اهتمام نادي الاتفاق، بأحد الوجوه الشابة الصاعدة، لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم قادر على صناعة الفارق في الموسم المقبل.

من جانبها، علمت صحيفة "الرياضية" السعودية من مصادرها الخاصة، أن مدرب فريق الاتفاق خالد العطوي، تقدم أولاً بطلب لإدارة ناديه، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، والإشارة لمهاجم النصر الواعد فراس البريكان.

وقال نفس المصدر، إن إدارة ممثل شرق البلاد عرضت بالفعل على النادي العاصمي استعارة مهاجم منتخب الشباب في مونديال بولندا تحت 20 عامًا الأخير، تحت قيادة مدرب الاتفاق الحالي.

هل ينجح اليونايتد في التعاقد مع هدفه المنشود هذا الميركاتو؟



الوقت يمضي بسرعة...🕰 @MastercardMEA pic.twitter.com/mbBDapKXFb — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 26, 2019

وتألق البريكان مع منتخب شباب الأخضر في مونديال الشباب الأخير، الذي ختمه في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، وقبلها اكتفى بدقائق قليلة مع العالمي في بطولتي دوري كأس الأمير محمد وكذلك في دوري الأبطال، كان آخرها ظهوره أمام الوصل الإماراتي.