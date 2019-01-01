الاتفاق يستأنف على عقوبة حسين السيد

تعرف على موقف الاتفاق من عقوبة حسين السيد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر نادي الاتفاق مساء أمس، الأربعاء، الاستئناف على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي بشأن عقوبة المصري حسين السيد.

حسين السيد تعرض للإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام النصر والاعتداء على حكم المباراة.

ولم تذكر اللجنة الأسباب التي استندت عليها لإصدار هذا القرار، ووفقًا للمادة 125 من لائحة الانضباط والأخلاق فإن الاتفاق لديه الحق في الاستئناف على القرار.

جدير بالذكر أنّ الاتفاق سبق وكسب استئنافًا على عقوبة الأورجوائي برايان أليمان وتقصلت من إيقاف 5 مباريات إلى 3 فقط.

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وكان حسين السيد قد خرج من الأهلي على سبيل الإعارة، الموسم الماضي، وقدم مستوى أكثر من رائع مع الاتفاق ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن يحسم الأهلي موقفه من حسين السيد في نهاية الموسم الجاري، أيًا كان بعودة اللاعب للفريق الأحمر أو بيعه نهائيًا حال تلقيه عروضًا رسمية.