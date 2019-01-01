الاتفاق يخطف الفوز أمام العدالة بصاروخية "كيش"

الاتفاق يحقق فوزًا هامًا على العدالة في الدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره العدالة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق في خطف الثلاثة نقاط في الشوط الثاني أمام العدالة بهدف متأخر، بعد أن ساد التعادل السلبي بين الفريقين طوال أحداث اللقاء.

وأهدر روجيريو كوتينيو لاعب الاتفاق ركلة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء ليتأزم موقف الفريق وتتجه نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي.

ولكن في الدقيقة 70 نجح فيليب كيش في خطف الثلاثة نقاط لصالح الاتفاق، بتسجيل هدف عن طريق ركلة حرة مباشرة صاروخية لم يتحرك تجاهها حارس العدالة.

وبذلك رفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما تجمد رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز 11.