الاتفاق يحتج للاتحاد السعودي ضد حكم النصر

هل ظلم الاتفاق أمام النصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي الاتفاق احتجاجًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد حكم مباراة فريقه أمام النصر، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتفاق خسر من النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفي، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه طلب من الاتحاد السعودي طاقم أجنبي يتميز بالكفاءة التحكيمية في المباريات.

⚪️ إدارة #الاتفاق ترفع احتجاجاً للاتحاد السعودي لكرم القدم @saudiFF على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة #النصر_الاتفاق وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية. — نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 8, 2019

وجاء نص بيان الاتفاق كالآتي: "إدارة النادي ترفع احتجاجاً للاتحاد السعودي لكرم القدم على أخطاء طاقم التحكيم في مباراة النصر الاتفاق وتطالب بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية".

إدارة الاتفاق ترى أن البولندي توماس موسيال حكم المباراة، وأنه وقع في أخطاء تحكيمية عديدة أثرت في نتيجة المباراة.

حكم المباراة كان قد احتسب الهدف الثالث للنصر، وهو الأمر الذي اعترض عليه لاعبي الاتفاق، مطالبين باحتسابه خطأ ضد عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر.