الاتفاق على مباراة ودية بين فرنسا والجزائر في 2020

المباريات بين فرنسا والجزائر شهدت العديد من الأزمات في الماضي

اتفق رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لا جرايت، مع نظيره الجزائري خير الدين زطشي، على إقامة مباراة ودية بين البلدين في 2020.

جاء ذلك في مؤتمر "الكرة والعالم العربي" اليوم، الأربعاء، والذي شهد حضور الجانب الفرنسي والجزائري.

ولم يتم الاستقرار على موعد المباراة بعد إلا أنّه سوف يُقام في الجزائر العام المقبل وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في الشق الرياضي.

آخر مرة التقى المنتخبان كانت في 2001 بعد تتويج فرنسا بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000 وأقيمت في باريس ولكن قبل ربع ساعة من النهاية وبينما تفوق الديوك 4-1 نزل الجمهور لأرض الملعب ليتم إلغاء المباراة.

🇮🇹 يوفنتوس 🆚 أياكس 🇳🇱

🏟️ أمستردام أرينا

⏱️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة



⭕️ أياكس يستقبل بطل إيطاليا في مهمة صعبة تمامًا كما في الدور السابق أمام الملكي

🔹 لكن شباب أياكس عليهم أن يتفائلوا لأن آخر فريق أقصى حامل اللقب قد وصل للمباراة النهائية -أتلتيكو ضد برشلونة-#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6IB6PkkgKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وكان هناك اتفاق على مباراة ودية أخرى في 11 نوفمبر 2009 ولكن لم تُقام لأسباب غير معلنة.

جدير بالذكر أنّ فرنسا حققت بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.