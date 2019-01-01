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الاتفاق على مباراة ودية بين فرنسا والجزائر في 2020

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المباريات بين فرنسا والجزائر شهدت العديد من الأزمات في الماضي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اتفق رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لا جرايت، مع نظيره الجزائري خير الدين زطشي، على إقامة مباراة ودية بين البلدين في 2020.

جاء ذلك في مؤتمر "الكرة والعالم العربي" اليوم، الأربعاء، والذي شهد حضور الجانب الفرنسي والجزائري.

ولم يتم الاستقرار على موعد المباراة بعد إلا أنّه سوف يُقام في الجزائر العام المقبل وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في الشق الرياضي.

آخر مرة التقى المنتخبان كانت في 2001 بعد تتويج فرنسا بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000 وأقيمت في باريس ولكن قبل ربع ساعة من النهاية وبينما تفوق الديوك 4-1 نزل الجمهور لأرض الملعب ليتم إلغاء المباراة.

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وكان هناك اتفاق على مباراة ودية أخرى في 11 نوفمبر 2009 ولكن لم تُقام لأسباب غير معلنة.

جدير بالذكر أنّ فرنسا حققت بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

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