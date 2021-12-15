الاتفاق قريب .. صفقة ثلاثية تعيد سانشيز إلى برشلونة

تتسارع الأمور بشكل ملحوظ في المفاوضات بين برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي بشأن عودة التشيلي أليكسيس سانشيز إلى "البلوجرانا"، وقد نشهد صفقة ثلاثية يدخل نادي إشبيلية طرفًا فيها.

برشلونة يفكر في استعادة خدمات أليكسيس سانشيز، ويخطط لإخراج الهولندي لوك دي يونج، المعار من إشبيلية، والذي يهتم إنتر بالحصول على توقيعه.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية التفاصيل الجديدة الخاصة باقتراب عودة أليكسيس سانشيز إلى برشلونة، وهو الأمر الذي سيخضع بطبيعة الحال لموافقة تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا".

ويرغب برشلونة في التخلص من لوك دي يونج، الذي بدأ أساسيًا في مواجهة أوساسونا في الجولة 17 من الدوري الإسباني، لكنه أظهر مرة أخرى أنه لا يتناسب مع نظام اللعب.

لماذا يرغب إنتر في ضم دي يونج؟

انتقل لوك دي يونج إلى برشلونة من إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث كان واضحًا أنه الخيار الثالث في هجوم النادي الأندلسي بعد يوسف النصيري ورافا مير.

ومع بحث دي يونج عن مخرج من إشبيلية، قدم له مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة السابق طوق النجاة وتعاقد معه على سبيل الإعارة.

ورغم مستواه المتواضع في برشلونة، بتسجيل هدف واحد فقط حتى الآن، لا يزال دي يونج يملك أندية مهتمة به، وأبرزها إنتر، الذي يريد تعزيز خطه الأمامي بمهاجم كلاسيكي.

وأشارت "سبورت" إلى أن دي يونج لا يعارض الانتقال إلى إنتر، ويدعم إشبيلية، المالك لعقد اللاعب، الصفقة، التي تتضمن عودة أليكسيس سانشيز إلى برشلونة.

لماذا يرغب سانشيز في العودة إلى برشلونة؟

من جانبه، فإن أليكسيس سانشيز لا يشعر بالأهمية في إنتر، ويريد المغادرة من أجل الحصول على المزيد من دقائق اللعب.

وشارك سانشيز في 14 مباراة رسمية مع إنتر هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وغاب عن خمس مباريات بسبب مشاكل عضلية.

إنتر يوافق على إعارة التشيلي الدولي إلى برشلونة، حيث يعود التشيلي إلى برشلونة بعد سبعة مواسم، شهدت فيها مسيرته تقلبات عديدة بين تألق مع آرسنال ثم فترة مخيبة مع مانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى "النيراتزوري" في 2019.

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