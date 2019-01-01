رسميًا | الاتفاق يتعاقد مع صالح القميزي

صفقة جديدة في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتفاق رسميًا عن تعاقده مع المدافع صالح القميزي، ذلك عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر.

وكان اللاعب قد وقع يوم أمس مخالصة مالية مع فريق الشباب لتتاح له فرصة التوقيع لأي نادٍ جديد كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم، وهو ما حدث بالفعل بانضمامه للاتفاق.

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ولعب القميزي هذا الموسم 12 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا أبلغ الإدارة بعدم حاجة الفريق له ورغبته في الاستغناء عنه، مما دفع الرئيس خالد البلطان لفسخ التعاقد معه.

ويتواجد الاتفاق حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة.