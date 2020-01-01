رسميًا | الاتفاق يُعيد عبد الله السالم للملاعب

الأندية السعودية تواصل نشاطها في الميركاتو الشتوي

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا تعاقده مع عبد الله السالم مهاجم النصر السابق وقيده ضمن قائمته المحلية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاتفاق كان قد أعلن ضم وليد أزارو من الأهلي المصري بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد أضاف اليوم المهاجم السعودي لخط هجومه الذي يستعد لفقدان السنغالي سليمان دوكارا، إذ تتحدث الصحف عن توصل النادي لاتفاق مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي.

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ويعود السبب في هذه الخطوة لعدم ظهور دوكارا الذي انضم للاتفاق بداية الموسم الجاري قادمًا من أنطاليا سبور مقابل مليوني يورو بالمستوى المأمول والمتوقع، إذ لم يُسجل أي هدف خلال 14 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، واكتفى بهدف واحد خلال 3 مباريات من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي السعودي توقيع السالم لعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، وقد جرت مراسم توقيع العقود في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

📝 إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع المهاجم عبدالله آل سالم حتى 2023 بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي pic.twitter.com/3NYEgruzyj — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 26, 2020

وقد عبر صاحب الـ27 عامًا عن سعادته الغامرة بتلك الخطوة، إذ نقل عنه الموقع الرسمي للاتفاق قوله "أشكر إدارة نادي الاتفاق والجهاز الفني على الثقة وبإذن الله سأعمل على أن أكون على مستوى تطلعات الاتفاقيين".

"بالتأكيد لدي أهداف خلال مرحلتي الاحترافية الجديدة ومنها التألق مع الاتفاق لتحقيق حلم الدفاع عن منتخب بلادي".

أتم اللاعب مؤكدًا جاهزيته للعب رغم غيابه عن الملاعب منذ بداية الموسم نتيجة الخلاف بين النصر والفيحاء بخصوصه، إذ قال "خلال الفترة الماضية لم أتوقف بل كنت أتدرب عبر الأندية الصحية من خلال برنامج خاص للمحافظة على لياقتي البدنية، ولا أحتاج خلال الفترة القادمة سوى الانسجام مع المجموعة".