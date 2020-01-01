لجنة المسابقات بالدوري السعودي: قراراتنا واضحة ولا نقبل تدخلات أي نادٍ

الاتفاق انتقد قرارات اللجنة في بيان رسمي بعد تعديل موعد مواجهته أمام الشباب

علق أحمد الراشد؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على بيان نادي الاتفاق الرافض لقرارات اللجنة، مؤكدًا عدم الخضوع لأي نادٍ ولن يتم تنفيذ رغبات الإتي.

مجلس إدارة الاتفاق أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، أكد خلاله رفض تقديم مواجهته أمام الشباب بالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 24 ساعة، موضحًا أن لجنة المسابقات لم ترجع له قبل اتخاذ قرار التقديم، وواضعًا أمام اللجنة خيارين لا ثالث لهما. (طالع البيان)

وقال الراشد، خلال تصريحات صحفية: "ليس لدينا أي تعليق على بيان الاتفاق، وقرارات اللجنة ثابتة وواضحة لجميع الأندية، وعدالة المنافسة هي الأهم بالنسبة لنا".

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وأضاف: "مع احترامنا لجميع الأندية، لكن اللجنة لا تخضع لأي نادٍ، والمصلحة العامة هدفنا، نحن لا نتلقى ولا نقبل أي تدخلات من أي نادٍ".

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر عشرة لقاءات أخرى.

الإتي يلاقي في المباراة المقبلة فريق الهلال في السابع من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21، على أن يواجه بعدها الشباب في 13 من الشهر نفسه، بالجولة الـ22.