الاتفاق السعودي يكشف أسباب تأجيل ودية بارادو الجزائري

هل ستقام في موعد آخر؟

كشف المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، عن الأسباب القهرية، التي أدت لتأجيل ودية الفريق ضد بارادو، التي كان مقررًا لها في مدينة ماريبور السلوفينية.

وبحسب ما ذكره النادي في تغريدة عبر منصته على "تويتر"، فإن الظروف المناخية الصعبة في المدينة السلوفينية، تسببت في إلغاء مواجهة بارادو، قبل أن يتم الاستقرار على تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتقام غدًا الإثنين بدلاً من اليوم الأحد.

وسوف يلتقي صاحب المركز الـ11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، مع قاسم باشا التركي يوم 28 يوليو الجاري، استكمالاً لمبارياته الودية التحضيرية للموسم الجديد الذي سينطلق في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

الأمطار الغزيرة تؤجل ودية الاتفاق وبارادو الجزائري بعد 8 دقائق من بدايتها 🌧️🌩️ pic.twitter.com/uWHjZwO4kR — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 21, 2019

الجدير بالذكر أن لاتفاق سيواجه كذلك الفتح مطلع الشهر الجديد، ومن ثم سيختتم جولته الاستعدادية بلقاء العين الإماراتي في الرابع من أغسطس، قبل أن يعود في اليوم التالي لأراضي المملكة.