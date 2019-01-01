الاتفاق السعودي يفوز على العين الإماراتي بهدفين وديًا

الاتفاق يختتم معسكره بانتصار على العين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الاتفاق السعودي، الفوز على نظيره العين الإماراتي بهدفين دون رد وديًا، باللقاء الذي جمع بينهما في سلوفينيا.

ويقيم الاتفاق والعين معسكران في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الجديد بالسعودية والإمارات خلال الفترة الفترة الحالية.

الاتفاق بدأ بتشكيل مكون من: "عبدالله الحائطي، علي فؤاد، سعيد الربيعي، سيدريك يامبيري، سعد خيري، فيليب كيش، علي هزازي، صالح العمري، حامد الغامدي، ماجد النجراني، وروجيريو كوتينيو".

سجل الهدف الأول للاتفاق روجيريو كوتينيو في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد تمريرة من حامد الغامدي.

وأضاف السلوفاكي فيليب كيش الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها.

وشهدت المباراة تقديم فريق الاتفاق مستويات رائعة، حيث تعد أحد أفضل العروض التي يقدمها الفريق خلال المعسكر المقام في سلوفينيا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الاتفاق إلى الدمام غدٍ الأثنين، من أجل اختتام التحضيرات النهائية، قبل انطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.