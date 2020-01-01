الاتفاق: أزارو الآن من حق الأهلي ولكن

الأمين يكشف تفاصيل مفاوضات الاتفاق مع الأهلي بشأن بقاء أزارو

أرجع الأمين العام للمجلس التنفيذي بنادي الاتفاق السعودي، خالد ناصر الأمين، أسباب تغيب المهاجم المغربي وليد أزارو عن تدريبات الفريق إلى انتهاء عقده، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنهم على ثقة كبيرة باستمرار اللاعب مع الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف النادي السعودي في يناير من العام الحالي مُعارًا من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري الذي كان من المُقرر أن تختم أحداثه في شهر يونيو الماضي، لكن مع التوقف الذي أعقب جائحة كورونا، أصبح النادي في حاجة لتمديد الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الجاري، الذي سوف تُستأنف أحداثه مرة أخرى في الرابع من شهر أغسطس المقبل بعودة منافسات الدوري السعودي.

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وقال الناصر في تصريحات أدلى بها لقناة "أون تايم سبورت2": "مثل ما هو معروف أزارو كان معارًا من الأهلي حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ومع انتهاء إعارته، توقف اللاعب تلقائيًا عن المشاركة في التدريبات، لحين الانتهاء من التفاوض حول تمديد الإعارة".

وأضاف ممثل الاتفاق: "أزارو لايزال حتى الآن مملوكًا للنادي الأهلي، ونحن نجري حاليًا مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل تمديد إعارته".

وتابع: "بشكل واضح، الاتفاق حول تمديد الإعارة يجب أن يشمل الأطراف الثلاثة، اللاعب ونادي الاتفاق والنادي الأهلي، والفريق الأحمر غني عن التعريف ولديه إدارة احترافية وسبق لنا التعامل معها في الكثير من المواقف السابقة وتربطنا علاقات جيدة بها".

واختتم الناصر حديثه قائلًا: "أعتقد أن إدارة الاتفاق تسير حاليًا في اتجاه نجاح مفاوضاتها لاستمرار أزارو مع الفريق".

وتجدر الإشارة إلى أن أزارو سجل مع الاتفاق منذ إعارته إليه ثلاثة أهداف وصنع هدفًا آخر خلال سبع مباريات شارك بها مع الفريق، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي.