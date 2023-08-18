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الاتحاد يُقرب الهلال من الفوز بصفقة الموسم السعودية

تامر أبو سيدو
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أصبح طريق الهلال مفتوحًا نحو الصفقة الأهم في السوق المحلي

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كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اتخاذ الاتحاد قرارًا نهائيًا بالانسحاب من صفقة الموسم المحلية في دوري روشن السعودي، وهو ما يجعلها قريبة جدًا من الهلال.

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الهلال أتم التعاقد رسميًا مع 6 لاعبين أجانب على رأسهم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، ولكنه تعرض لصدمة قوية الأسبوع الماضي بخسارة مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي لمدة شهر تقريبًا لتعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

الجمهور طالب بالتحرك فورًا والاتجاه لضم مدافع الشباب حسان تمبكتي الذي يُعد نجم سوق الانتقالات المحلي هذا الصيف، ولكن ذلك المطلب لم يكن سهلًا أبدًا بسبب الصراع الشديد على خدمات اللاعب بين الأهلي والاتحاد.

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التقارير الإخبارية كانت قد أكدت اقتراب تمبكتي من العميد، لكن الشرق الأوسط أفادت أن إدارة أنمار الحائلي اتخذت قرارًا نهائيًا بالانسحاب من الصفقة بعد تعنت الشباب ورفضهم العرض المقدم من جانبهم لضم اللاعب، والمقدر بـ30 مليون ريال سعودي بجانب بطاقة عبد الرحمن العبود، وهو ما يعني وجود الهلال وحيدًا في السباق خاصة في ظل خروج الأهلي من الصورة كذلك بعد ضم روجير إيبانيز من روما.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77207كريم بنزيما
  • 7770خاليدو كوليبالي
  • 12649روبرتو فيرمينو
  • 6025نجولو كانتي
  • 14244مارسيلو بروزوفيتش
  • 27751صفقة أخرى
145646 الأصوات

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