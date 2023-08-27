الاتحاد يُبلغ وكيل جوتا بقرار نونو سانتو حول مستقبله مع الاتحاد

الحديث ازداد مؤخرًا عن رحيل الجناح البرتغالي

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حسم نادي الاتحاد أخيرًا مستقبل لاعبه البرتغالي جوتا والذي ضمه قبل شهرين فقط من سلتيك الاسكتلندي، وقد أبلغ وكيل اللاعب بالقرار بالفعل.

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جوتا ورغم الآمال الكبيرة التي رافقت انضمامه للعميد لم يُقدم المستوى المطلوب في المباريات السابقة، ولذا واجه عديد الانتقادات من الإعلام والجمهور الاتحادي، وقد بدأ الحديث بعد ذلك عن إمكانية خروجه بالإعارة لإفساح المجال أمام النادي لضم أجنبي آخر.

الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، رودي جاليتي، أشار عبر منصة إكس إلى أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أبلغ الإدارة بعدم رغبته استمرار جوتا في الفريق هذا الموسم، وقد نقل المسؤولون هذا الأمر لوكيل اللاعب وطلبت منه البحث لموكله عن وجهة جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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جوتا ارتبط بعدد من الأندية مؤخرًا أبرزها التعاون والاتفاق من السعودية بجانب توتنهام الإنجليزي.

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو بجانب جوتا، ويمتلك في قائمته من الأجانب كلًا من عبد الرزاق حمدالله ورومارينيو وطارق حامد ومارسيلو جروهي، بجانب أحمد حجازي الذي لم يُسجل نظرًا لإصابته وغيابه الطويل عن الفريق.

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