الاتحاد يوقع عقوبة انضباطية على زياد وعصام المولد

بعد الاشتباك بين ثنائي الاتحاد، عقوبة ضدهما من الإدارة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر نادي الاتحاد، توقيع عقوبة انضباطية، على الثنائي زياد المولد وعصام المولد، لاعبا الفريق، بعد اشتباكهما.

وشهدت تدريبات الاتحاد، قبل مباراة الاتفاق يوم الخميس الماضي بالدوري، اشتباك بالأيدي بين زياد وعصام المولد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد، احتوى أزمة اللاعبين.

🔵 مع وصول جيوفينكو إلي الهلال كنا نعرف أن لديه مكان آمن في القائمة الآسيوية، ومن الناحية المنطقية كنت أعلم بصعوبة الانضمام إلي قائمة الهلال الآسيوية، مع أنني كنت أريد اللعب في تلك البطولة.



جوناثان سوريانو 🗣️ pic.twitter.com/7MXULEWnrp — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

وتصالح الثنائي زياد وعصام المولد، بعد الاشتباك الذي حدث بينهما قبل مباراة الاتفاق بالدوري.

الاتحاد فاز على الاتفاق بهدفين دون رد، في الجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري بـ31 نقطة، حيث يصارع الهبوط هذا الموسم.