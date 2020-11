الاتحاد يوجه الشكر إلى بوني بعد فسخ التعاقد بينهما

أنهى نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، علاقته باللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، وذلك بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين اليوم الأحد.

بوني كان قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بدلًا من الصربي ألكساندر بريجوفيتش، الذي عاد مؤخرًا بعد انتهاء إعارته لنادي باوك اليوناني.

بوني كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها: "اتفقت مع مجلس إدارة نادي الاتحاد، على إنهاء التعاقد بيننا بالتراضي، وأود أن أشكرهم واللاعبين والجماهير، على الدعم الذي وجدته خلال الفترة الماضية، وأتمنى للاتحاد كل التوفيق في المستقبل".

The board of Directors of @ittihad @ittihad_en and I have come to a mutual agreement to terminate our contractual relationship. I would like to thank the club, the players and the fans for all their support and the time spent together. I wish @ittihad all the best in the future. pic.twitter.com/uJOutccrpW