الاتحاد يواجه خطر غياب 7 من لاعبيه أمام النصر

الاتحاد يواجه احتمالية غياب 7 من لاعبيه عن مواجهة النصر بسبب تراكم البطاقات الصفراء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يواجه نادي اتحاد جدة السعودي خطر غياب 7 من لاعبيه عن مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام غريمه النصر.

وسيواجه الاتحاد بعد غد الجمعة غريمه الباطن، وفي هذه المواجهة سيكون 7 من لاعبيه عليهم الحذر وعدم الحصول على بطاقة صفراء.

وستكون مواجهة النصر هي المواجهة التي ستلي مباراة الباطن مباشرة بالنسبة للاتحاد، وهذا ما سيعني أن إيقاف أي لاعب سيعني غيابه عن مواجهة النصر.

ويدخل 7 لاعبين من نادي الاتحاد مباراة الباطن مهددين بالإيقاف في حال حصل أي منهم على بطاقة صفراء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

واللاعبون السبعة هم فيلانويفا، وزياد الصحفي، وسعود عبد الحميد، وسانوجو، ومال باجندوح، وكريم الأحمدي، وعبد العزيز البيشي.

وستكون مباراة الاتحاد والنصر المنتظرة والتي تعد بمثابة كلاسيكو كرة القدم السعودية في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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يذكر أن كلا الفريقين يحتاج للفوز بالنقاط الثلاثة، الاتحاد من أجل ضمان البقاء والنصر من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري.