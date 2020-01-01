الاتحاد يواجه العدالة للمرة الأولى بحثًا عن أول فوز على فريق صاعد هذا الموسم

هذا أول لقاء بين فريقي الاتحاد والعدالة في دوري المحترفين السعودي

يدخل نادي الاتحاد بقيادة مدربه الهولندي هينك تين كات اختبارًا صعبًا عندما يواجه العدالة يوم السبت القادم 25 يناير في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف نادي الاتحاد على ملعبه “مدينة الملك عبدالله الرياضية” مباراته ضد العدالة مساء اليوم السبت حيثُ ستنطلق المباراة عند تمام الساعة الـ8:10 بتوقيت مكة المكرمة، ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام المباراة ..

هذا أول لقاء بين فريقي الاتحاد والعدالة في دوري المحترفين السعودي.

خسر الاتحاد في المباراتين اللتين لعبهما أمام فرق صاعدة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (أمام ضمك وأبها) – لم يخسر 3 مرات أمام فرق صاعدة خلال موسم واحد في المنافسة من قبل.

فاز الاتحاد مرة واحدة فقط في آخر 9 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 6)، ولم يفز نهائياً في آخر 4 مباريات (ت 2 خ 2).

لكن، لم يخسر الاتحاد في آخر 8 مباريات لعبها خلال شهر يناير في دوري المحترفين السعودي (ف 4 ت 4)، محافظاً على نظافة شباكه 5 مرات خلالها.

لم يفز العدالة في آخر 10 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي (ت 2 خ 8)، أطول سلسلة حالية بين الفرق.

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تلقى العدالة ثاني أكبر عدد من الأهداف هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (31، بعد ضمك 32) – 62.5% من الفرق التي تلقت +30 هدفاً بعد أول 14 جولة من الموسم في المنافسة هبطت في نهايته (10\16).

الاتحاد (200) من الفرق الثلاثة الوحيدة التي تعرضت إلى +200 محاولة تسديد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، مع العدالة (206) والحزم (210).

حصد الاتحاد 7 نقاط فقط من المباريات التي لعبها أمام فرق النصف الأسفل من الجدول حالياً هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ف 2 ت 1 خ 3) – خصمه العدالة فقط حصد أقل من هذه الفرق (5 – ف 1 ت 2 خ 3).ساهم لاعب الاتحاد رومارينيو في إحراز الأهداف في 3 مباريات متتالية للمرة الثانية له في دوري المحترفين السعودي (سجل 2 صنع 1 في آخر سلسلة) - لقد ساهم في إحراز 53% من أهداف فريقه هذا الموسم (10\19)، أعلى نسبة للاعب بالتساوي مع دانيلو أسبريلا لاعب الشباب (8\15).