الاتحاد يُنهي ملف الكفاءة المالية، وشرط واحد لتواجد حمدالله أمام الرائد

زف الصحفي وليد عمر بشرى سارة لجماهير الاتحاد، حين أكد أن النادي بات قريبًا جدًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.

الاتحاد كان قد تعاقد مع عبد الرزاق حمدالله عقب فسخ عقده مع النصر من جانب النادي، ولكنه لن يلعب مع الفريق إلا بشرطين بات الأول منهما قريبًا من التحقق.

ما هي آخر تطورات ملف الكفاءة المالية للاتحاد؟

الرئيس أنمار الحائلي كان قد أكد خلال تصريحات يوم أمس عقب الفوز على الفيحاء في الدوري السعودي أن حجم الديون تراجح إلى 15 مليون و78 ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى قرب انتهاء هذا الملف تمامًا.

الصحفي المقرب من العميد، وليد عمر، أكد عبر تغريدة نشرها صباح اليوم أن الاتحاد سيُنهي هذا الملف تمامًا وسيحصل على شهادة الكفاءة المالية خلال الـ48 ساعة القادمة، وبذلك سيستطيع قيد مهاجمه المغربي الجديد في قائمته المحلية.

وأوضح عمر أن بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية يتبقى شرط واحد ليتمكن حمدالله من اللعب مع العميد أمام الرائد في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

بعد الكفاءة المالية، ما هو شرط تواجد حمدالله مع الاتحاد أمام الرائد؟

وليد عمر أوضح أن حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية سيمنحه حق قيد حمدالله وأي لاعب جديد في قائمته للموسم الجاري، لكن تسجيل اللاعب المغربي لن يحدث سوى بعد حذف اسم المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي من قائمة الفريق.

الاتحاد يمتلك حاليًا 7 أجانب في قائمته، ولقيد حمدالله يحتاج للتخلي عن أحدهم، والأقرب بالطبع هو نياكتي الذي يلعب للفريق منذ بداية الموسم بالإعارة من الوحدة.

خلال الـ ٤٨ القادمة سيعلن #الاتحاد حصوله على شهادة الكفاءة المالية بمشيئة الله، على أن يتم تسجيل نجمه الجديد عبدالرزاق حمدالله تمهيداً لإشراكه أمام الرائد، حال نجاح الإدارة في إسقاط اسم نياكاتي من كشوفاتها بتسويقه أو مخالصته. pic.twitter.com/id4Mgq3Z6l — وليد عمر (@walidomerbg) January 8, 2022

وليد عمر أوضح أن الإدارة الاتحادية تبحث حاليًا عن الوسيلة الأفضل للتخلص من اللاعب، سواء بتسويقه وإعارته حتى نهاية الموسم لفريق آخر أو فسخ عقده بالتراضي، وأشار أن حدوث ذلك قبل مواجهة الرائد سيسمح لحمدالله بالتواجد في المباراة.

اقرأ أيضًا |