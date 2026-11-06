فيديو | " هذا سبب الخسارة أمام العين " .. مطالب بالتعاقد مع "مدرب جديد" للعمل مع فيسينج في الاتحاد!

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معضلة تواجه مدرب العميد

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مرة أخرى يظهر النقاش حول المدرب الألماني ينس فيسينج، بسبب طريقة إدارته للمباريات والملف الهجومي بفريق الاتحاد خلال الموسم الجاري 2026/2027.

برنامج "روتانا سبورت مع وليد" ناقش موقف الثنائي يوسف النصيري وجورج إيلينخينا، ومن فيهم هو الأنسب من أجل قيادة هجوم العميد خلال الفترة القادمة، كما تطرق إلى حاجة فيسينج لمساعد جديد.

فيسينج يحتاج لمساعد

الإعلامي بندر الخليل قال خلال ظهوره في البرنامج:"يجب تدعيم الجهاز الفني للفريق بمدرب مساعد مع فيسينج، يعاونه خلال عملية التحضير للمباريات، لديه الآن 3 مساعدين أحدهم إسباني تم تصعيده من فريق الشباب، والآخر ألماني بالإضافة إلى الكابتن حسن خليفة".

وأضاف:"مع كامل الاحترام والتقديرللجميع، لن يضيف أي منهم أي شيء، يجب استبدال أحد المساعدين، مدرب الاتحاد ممتاز ولكنه لا يمتلك أي خبرة".

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من الأقرب للاستبعاد

وواصل الخليل حديثه:"ميكي الإسباني هو من يجب استبعاده، مستواه الفئات السنية كان سيئًا للغاية بشهادة العاملين في نادي الاتحاد، وبالتالي فهو لن يضيف أي شيء للفريق الأول، لذلك يجب رحيله واستقدام شخص آخر صاحب خبرة يفيد فيسينج".

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وأما عن خط الهجوم:"أفهم وجهة نظر المدرب في الدفع بيوسف النصيري لأنه يضغط بشكل عالي لتوجيه اللعب إلى ناحية معينة في أرض الفريق الخصم، وأما إيلينخينا فهو ممتاز في بناء الهجمة ويعتبر الأفضل مع إيفان توني، ولكن جورج كسول للغاية في عملية الضغط لذلك لا يتم الاعتماد عليه".

وتابع:"في 7 مباريات بعد التوقف الدولي، هناك 4 شارك فيها جورج بشكل أساسي وفاز الفريق، بينما لعب النصيري 3 وتعثر الاتحاد سواء بالتعادل أو الخسارة، لأن إيلينخينا يتفوق عليه من الناحية التهديفية".

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سبب الخسارة أمام العين

وتطرق بندر الخليل إلى المباراة الأخيرة التي خسرها الاتحاد بنتيجة 4/1 أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تسببت في هجوم عنيف على فيسينج.

وأكد:"المدرب يقوم بتحضير المباريات وحده، سيموني إنزاجي لديه 3 مساعدين، وهناك فارق كبير للغاية في الجودة ممن يمتلكهم الإيطالي ونظيره في الاتحاد".