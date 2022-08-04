"الاتحاد يمكنه الاستئناف على عقوبة واحدة في قضية حمد الله"

قانوني سعودي يكشف العقوبة الوحيدة التي يمكن لنادي الاتحاد الاستئناف عليها في قضية عبد الرزاق حمد الله.

يعيش نادي الاتحاد السعودي فترة في غاية الصعوبة، وذلك بعد العقوبات التي وقعتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق "العميد"، على خلفية قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله وفريقه السابق النصر.

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، وتغريمه 300 ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد مدير الكرة في الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

هل يحق للاتحاد الاستئناف؟

القانوني سعود الرمان، وفي تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" الذي تبثه قناة "24 الرياضية" السعودية، كشف عن أحقية الاتحاد في الاستئناف على تلك العقوبات.

وقال الرمان: "العقوبات الموقعة على الأشخاص هي عقوبة نافذة، أما الاتحاد يمكنه الاستئناف على عقوبة واحدة فقط، وهي المنع من التسجيل".

وأضاف: "حسب المواد الخاصة باللائحة الأساسية للأندية، يحق لوزارة الرياضة أن تتدخل وتوقع عقوبات على النادي، وأن يصل الأمر إلى حل مجلس إدارة النادي".

هل يستفيد النصر من قرارات لجنة الاحتراف؟

الرمان تحدث أيضًا عن مدى استفادة النصر من القرارات الموقعة على الاتحاد، قائلًا: "التسجيلات كانت قرينة تقوي جانب نادي النصر في الشكوى التي قدمها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "النصر تقدم بطلب، وتم فتح باب المرافعة من جديد وقدم النصر الأدلة الجديدة، وفيفا خاطب الاتحاد للرد على تلك التسجيلات التي قدمها النصر".

واختتم: "إذا رأت لجنة الاحتراف أن القضية فيها شق انضباطي، كانت قد أشارت إلى أن الشق الانضباطي سيتم إحالته إلى لجنة الانضباط، لكن عدم ذكر ذلك في البيان يؤكد أن لجنة الاحتراف اكتفت بالعقوبات الموقعة".