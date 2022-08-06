"الاتحاد يمتلك أدلة ومستندات ستُغير تمامًا مجريات قضية النصر"

الاتحاد تعرض لعقوبات مع إدارييه ومهاجمه في قضية النصر ضدهم

أكد الصحفي منار شاهين أن نادي الاتحاد السعودي يمتلك أدلة ومستندات وقرائن ستُغير من مجريات الأمور في قضية النصر ضده بشأن مهاجمه عبد الرزاق حمدالله.

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي والرياضي مشعل السعيد بتهمة تحريض حمدالله على التمرد وفسخ عقده مع النادي للانضمام للعميد، واشتكى المهاجم المغربي للتفاوض مع نادٍ آخر خلال مدة سريان عقده مع النادي، وقد أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قراراتها أخيرًا في القضية المثارة منذ إبريل الماضي وهي قرارات قابلة للاستئناف بالطبع.

الاتحاد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس أكد فيه عدم استسلامه ومواصلته التحرك في القضية وضد كل من تسبب بضرره.

شاهين: خطأ الاتحاد إجرائي والأدلة الجديدة ستقلب الأمور

الصحفي المطلع على الشأن الاتحادي أوضح أن خطأ إدارة الاتحاد في قضية حمدالله هو خطأ إجرائي يتمثل بعدم الحصول على موافقة كتابية بمفاوضة حمدالله، وقد تعلم الجميع منه وصدرت التعليمات من أنمار الحائلي لجميع الإداريين بعدم الاعتماد إلا على المراسلات والأوراق المكتوبة فيما بعد في المفاوضات والانتقالات.

وأضاف حول بيان النادي "بيان كشف ما خلف الكواليس .. هذا قد يكون عنوان بيان الاتحاد. الحُكم ضد النادي مازال ابتدائيًا وهناك استئناف ومن ثم التوجه لمركز التحكيم وقد يصل الأمر لأبعد من ذلك. هذا يدل على أن إدارة الاتحاد تمتلك دلائل ومستندات وقرائن قوية ربما تُغير تمامًا مجريات هذه القضية".

تابع "قوة الكتابة والخطابة في اليبان تؤكد أن موقف الاتحاد قوي وليس مهتز أو متردد أبدًا، إدارة النادي واضحة في رؤيتها أن العقوبات المفروضة ضد النادي وإدارييه ومهاجمه مجحفة بحقهم، الأمور خلف الكواليس كثيرة جدًا والبعض يعلم ما حدث في موضوع التسجيلات والأيام ستكشف كل شيء. ما حدث هو مجرد خطأ إجرائي غير سليم من إدارة الاتحاد وقد أوضحه قرار لجنة الاحتراف حين قال أنه لم يثبت وجود مخاطبة كتابية تسمح بالمفاوضات بين الاتحاد والنصر".

أتم "ما تعلمناه من ذلك أن النوايا الطيبة في عصر الاحتراف لا تصلح مطلقًا، وقد تعلم الحائلي مما حدث ووجه بأن تكون جميع المخاطبات مكتوبة وعبر البريد الإلكتروني".

الاتحاد: سنلاحق جنائيًا ورياضيًا كل من تسبب في ضررنا

العميد كان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس توعد فيه بالملاحقة الجنائية والرياضية لكل من تسبب في ضرره، وأشار إلى أن الإدارة بدأت فعليًا في الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد، من اشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

وتابع البيان "نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكماً ابتدائياً، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني، مع العلم أن القضية حالياً منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصاً وأنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي".

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"