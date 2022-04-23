الاتحاد يفاوض نجم القوة الجوية بعد تألقه الآسيوي

كشفت تقارير إعلامية، عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات، مع أحد النجوم العرب، بعد تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا المقامة حاليًا في السعودية.

الاتحاد يبحث عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

من هو اللاعب الذي يفاوضه الاتحاد؟

أحمد أبو مسمار مراسل قناة الرابعة الرياضية العراقية، قال: "الكابتن ضرغام إسماعيل العيون عليه، وأمتلك معلومة بأن هناك مفاوضات عن طريق وسيط سعودي مع اللاعب للتوقيع معه".

مراسل القناة العراقية تابع: "نادي الاتحاد استفسر عن ضرغام إسماعيل عن طريق هذا الوكيل السعودي، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث".

واختتم أبو مسمار تصريحاته قائلًا: "ضرغام الجولتين الماضيتين حصل على اللاعب المثالي كأفضل لاعب ظهير أيسر، والعيون تفتحت بشكل كبير على نجوم القوة الجوية".

مراسل الرابعة الرياضية ، احمد ابو مسمار : ضرغام اسماعيل مطلوب في نادي الاتحاد السعودي بسبب تميزه في دوري ابطال اسيا.#الرابعة_الرياضية

11334H pic.twitter.com/RjrAHXazkI — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) April 22, 2022

من هو ضرغام الذي يفاوضه الاتحاد؟

اللاعب صاحب الـ27 عامًا يلعب حاليًا في صفوف نادي القوة الجوية، كان قد بدأ مسيرته مع نادي نفط ميسان، لينتقل إلى الشرطة، ومنه في تجربة احترافية استمرت 3 مواسم مع ريزا سبور التركي.

ضرغام عاد إلى الدوري العراقي من بوابة الشرطة في يناير 2019، ليستمر في صفوفه ثم ينتقل إلى الزوراء ومنه إلى القوة الجوية في أغسطس 2021.

ويعد ضرغام واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب العراقي، حيث شارك في مباراتين أمام الإمارات وسوريا، وصنع هدفًا في آخر مباراة أمام المنتخب السوري، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

اقرأ أيضًا ..

اتحاد كرة القدم يتراجع ويقرر استكمال التحقيق في شكوى النصر

الاتحاد يُفعل بند استمرار كونترا وخطوة تفصل الإعلان الرسمي

"5 احتمالات أمام شكوى النصر، واحد يُحولها لفيفا وآخر يُبرئ الاتحاد"