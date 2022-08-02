الاتحاد يُفاضل بين جناح الدوري الإنجليزي وبنشرقي لدعم هجومه

الاتحاد ضم طارق حامد ويطمح للمزيد

تعاقد الاتحاد هذا الصيف مع المصري طارق حامد لدعم وسط ملعبه، ليرتفع عدد الأجانب لديه إلى 7، وتسعى الإدارة لضم جناح جديد لتُتم العدد المسموح به من اللاعبين غير السعوديين وهو 8 لاعبين.

الاتحاد يُفاضل بين لاعبين لدعم هجومه

المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل النادي الغربي تؤكد سعيه للتعاقد مع أشرف بنشرقي الذي انتهى عقده للتو مع الزمالك، وقد كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق عن تقديم الاتحاد 40 مليون ريال سعودي لتوقيع المغربي على عقد يمتد لـ3 سنوات.

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن أجندة الاتحاد لدعم الجناح لا تضم فقط بنشرقي، بل العديد من الخيارات وأبرزها هيلدر كوستا جناح ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأضافت أن سعي النادي للتعاقد مع جناح يأتي تلبية لطلب المدرب نونو سانتو الذي أبلغهم بذلك عقب متابعة وتقييم الخيارات الهجومية الموجودة في الفريق.

بنشرقي حظي بتجربة ممتازة مع الزمالك بعد فترة قصيرة مخيبة في الدوري السعودي، وقد ارتبط مؤخرًا بالاتحاد وكذلك بالأهلي المصري والريان وقطر القطريين.

ماذا قدم بنشرقي في تجربته الأولى في الدوري السعودي؟

صاحب الـ27 عامًا انضم للهلال في يناير 2018 بعد نجاحه في قيادة فريقه السابق الوداد للفوز بدوري أبطال إفريقيا متخطيًا الأهلي في النهائي.

لعب بنشرقي 6 مباريات في دوري أبطال آسيا لم ينجح خلالها بالتسجيل واكتفى بصناعة هدف واحد، وفي الدوري السعودي لعب 7 مباريات سجل بها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

اللاعب ورغم البوادر الإيجابية التي قدمها إلا أنه لم يستمر مع الهلال سوى 6 أشهر غادر بعدها بالإعارة إلى لنس الفرنسي وبقي معه موسمًا واحدًا، عاد بعدها للفريق السعودي وانتقل منه نهائيًا للزمالك في يوليو 2019.