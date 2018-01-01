الاتحاد يُعلن نجاح جراحة طارق عبدالله
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أعلن نادي الاتحاد أن العملية الجراحية في الرباط الصليبي التي أجراها لاعب الفريق طارق عبدالله الليلة في مدينة برشلونة الإسبانية، تحت إشراف الجراح المعروف رامون كوجات.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر "تويتر" مقطع فيديو للطبيب، والذي أوضح فيه حالة اللاعب.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن إصابة طارق عبد الله، الشهر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وسيحتاج لتدخل جراحي.
🎥| الطبيب رامون كوجات يتحدث عن إصابة الكابتن طارق عبدالله pic.twitter.com/lrMqlqwKbt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 18, 2018
وتعرض طارق عبد الله للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفتح، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
تدريبات #الاتحاد استعدادًا لمباراة #النصر خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.
(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/krG4DTRQ6F — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 18, 2018
يذكر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كان قد تكفل بتكاليف علاج الذي تعرض لإصابة أثناء منافسات الموسم الحالي.