الاتحاد يطلب من عبد المجيد السواط جواز السفر

الاتحاد يستعد للموسم الجديد على طريقته الخاصة.

أرسلت إدارة نادي الاتحاد، طلبًا إلى عبد المجيد السواط، اللاعب الذي سينضم إلى صفوف العميد بنهاية الموسم الحالي، ولاعب التعاون الحالي، بالحصول على جواز سفره.

وكان الاتحاد قد نجح في الحصول على توقيع السواط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد دخوله الفترة الحرة، ليتمكن من الانضمام لصفوف العميد بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد ترغب في الحصول على جواز سفر السواط، من أجل استخراج تأشيرة له للانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، في إحدى المدن الأوروبية، مثل باقي لاعبي الفريق.

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ومن المقرر أن تعتمد إدارة الاتحاد المدن الأوروبية التي سيختارها البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، من أجل إجراء معسكرًا إعداديًا للموسم المقبل، حيث ترغب في إنهاء كافة الأمور والترتيبات مبكرًا.

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وفي نفس السياق، طلبت إدارة الاتحاد جوازات سفر لاعبي الفريق بالدرجتين الناشئين والشباب، ليكونوا جاهزين في حال قررت إدارة النادي إجراء معسكرًا خارجيًا استعدادًا للموسم المقبل.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اتخاذ قرارات تصحيحية، بالاستعداد المبكر للموسم الجديد، وتجنب الدخول في مشكلات تخص تأشيرات اللاعبين.