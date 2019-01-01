الاتحاد يصل أبوظبي بقائمة من 21 لاعب لمواجهة الوحدة الإماراتي

معسكر أبوظبي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف نادي الاتحاد عن قائمة اللاعبين المغادرين لمعسكر أبوظبي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا .

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد كشف عبر حسابه عن قائمة تشمل 21 لاعب يمثلون قائمة الفريق لمباراة الوحدة.

الاتحاد كان قد حقق فوزًا رائعًا على حساب الريان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى، وساهمت هذه النتيجة في تربعه على صدارة المجموعة.

🗨️- بريجوفيتش: #الاتحاد تحت قيادة سييرا أفضل هجوميًا وقت تولي بيليتش، أشكر جماهير الفريق على دعمي طوال الفترات الماضية بسبب عدم التسجيل. pic.twitter.com/HLcdS2kVa4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 9, 2019

وجاءت قائمة الاتحاد كما يلي : فواز القرني ، راكان النجار ، سعود عبد الحميد ، أحمد عسيري ، زياد الصحفي ، منصور الحربي ، جمال باجندوح ، خالد السميري

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كما ضمن : عبد العزيز البيشي ، ماثيو جورمان ، عبد الرحمن الغامدي ، عبد الله العمار ، ياسين برناوي ، رومارينهو ، فهد المولد ، ناصر الشمراني ، كارلوس فيلانويفا.

🎥| بالفيديو من مغادرة الفريق الكروي الأول الى العاصمة الاماراتية أبوظبي .. درب السلامة . #انا_الاتحاد pic.twitter.com/DFOS95F8vj — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 9, 2019

وأخيراً ضمت القائمة : عون السلولي ، سيكو سانوجو ، عبد العزيز العرياني ، جوناس.