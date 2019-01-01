الاتحاد يستهدف مدافع الحزم بعد انسحاب الأهلي من المفاوضات

من أجل دعم الجانب الأيسر بلاعب محلي ممُيز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية دخول إدارة نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع اللاعب خالد البركة الظهير الأيسر بنادي الحزم.

التقارير أشارت إلى أن دخول إدارة الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب يأتي من أجل دعم الجانب الأيسر بلاعب محلي ممُيز.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها أشارت إلى تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب خالد البركة الظهير الأيسر لنادي الحزم الذي كان مهتمًا به طوال الفترة الماضية.

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الاتحاد 🆚 ذوب اهن .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الهلال 🆚 الاهلي .. المتأهل هو ـــــــــــ؟ https://t.co/oXvQ7CkxV5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وأوضحت التقارير أن سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع اللاعب تأتي بسبب أمور مالية لم يتم الاتفاق عليها مع نادي الحزم.

البركة يُعد من أكثر اللاعبين السعوديين خوضا للمباريات الموسم المنصرم، رغم تواجد ثمانية محترفين أجانب في الفريق الحزماوي.

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يُذكر أن نادي الحزم قد نجح في النجاة من الهبوط خلال الموسم الحالي، إلا أنه تمسك بالتواجد في دوري المحترفين بعد الفوز في الملحق.