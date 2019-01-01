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الاتحاد يستهدف التعاقد مع عبدالفتاح آدم والكويكبي

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عبدالفتاح آدم
الاتحاد كان قد تعاقد منذ أيام مع الظهير الأيسر الدولي السعودي حمدان الشمراني
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن مواصلة إدارة الاتحاد الحالية برئاسة لؤي ناظر في دعم الفريق بقوة بلاعبين محليين خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد مع الظهير الأيسر حمدان الشمراني.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة العميد مهتمة بالتعاقد مع الثنائي عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون، ومحمد الكويكبي صانع ألعاب الاتفاق.

الاتحاد كان قد تعاقد منذ أيام مع الظهير الأيسر الدولي السعودي حمدان الشمراني قادمًا من نادي الفيصلي.

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد ترغب في دعم الفريق بهذه العناصر المحلية بعد إيقاف نجم الفريق فهد المولد بسبب إثبات تعاطيه مواد منشطة من قبل لجنة الكشف عن المنشطات بالاتحاد السعودي.

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  يُذكر أن نادي الاتحاد قد عانى خلال الموسم الحالي بقوة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ودخل في دائرة الهبوط، إلا أن مع عودة سييرا تمكن الفريق من تجاوز الأزمة وضمان البقاء بشكل رسمي.

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