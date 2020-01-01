الاتحاد يحسم موقفه من رحيل رومارينيو إلى فريق خليجي

المهاجم البرازيلي تلقى عرضًا خليجيًا.

حسم مسؤولو نادي الاتحاد، موقفهم من العرض الذي تلقاه البرازيلي رومارينيو، مهاجم العميد، من أحد الأندية الخليجية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رومارينيو يعد واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته خلال الفترة الحالية.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن رومارينيو تلقى عرضًا من أحد الأندية الخليجية، وأنه ألمح لإدارة ناديه برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بالرغم من توفيق إدارة نادي الاتحاد كافة المتطلبات المالية لمحترفي الفريق، وفي مقدمتهم رومارينيو، من أجل خلق جو من الهدوء والاستقرار داخل أروقة النادي.

وأكدت الصحيفة السعودية على أن إدارة الكرة بقيادة حامد البلوي، أكدت عدم نيتها في التفريط في خدمات أي لاعب خلال الفترة الحالية، خاصة اللاعبين الذين يقدمون الإضافة للفريق.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، انضم لصفوف نادي الاتحاد خلال شهر أغسطس 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، حيث يتبقى في عقده عامين، حيث ينتهي في يونيو 2022.