الاتحاد يحتوي غضب حجازي والثنائي الأجنبي

الاتحاد يحل أزمة محترفيه سريعًا

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تلقت صدمة من جانب محترفي النمور، ولكن الإدارة نجحت في حل الأزمة سريعًا قبل أن تتصاعد.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن منح نادي الاتحاد مهلة لمدة 30 يومًا، وذلك من أجل تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي، لصالح اللاعب فيصل الخراع وفيولا وكيل اللاعبين.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد، تلقت خطابًا رسميًا من 3 محترفين، من أجل المطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

الصحيفة السعودية أكدت على أن المصري أحمد حجازي والبرازيليين رومارينيو ومارسيلو جروهي، ثلاثي العميد، قاموا بتوجيه خطاب إلى إدارة العميد، قبل مواجهة النصر الأخيرة بالدوري، للمطالبة بمستحقاتهم.

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الثلاثي حجازي ورومارينيو وجروهي، طلبوا من إدارة الاتحاد، صرف الرواتب المتأخرة، والتي تخطت الـ3 أشهر.

وعلى الفور، تحركت إدارة الاتحاد سريعًا من أجل احتواء هذه الأزمة، وقاموا بتوفير المبالغ المالية المتأخرة، في ظل التمسك باستمرارهم، بالإضافة للمغربي كريم الأحمدي.

وحقق نادي الاتحاد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 30 "الأخيرة" ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.