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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الاتحاد يحتاج 27 نقطة من أجل البفاء في دوري المحترفين السعودي

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لغة الأرقام فأن نادي الاتحاد يحتاج إلى 27 نقطة كي يتلافى الهبوط الموسم الحالي، مما قد يضعه في أزمة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يمر نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية بظروف صعبة جداً جعلته يُعاني من خطر الهبوط من دوري المحترفين السعودي.

وعلى الرغم من تبقي 15 جولة، إلا أن الأمور داخل نادي الاتحاد لن تكون سهلة، خاصة وأن الفريق لم يجمع سوى ست نقاط "خسر 39 نقطة من أصل 45 نقطة".

وبحسب لغة الأرقام فأن نادي الاتحاد يحتاج إلى 27 نقطة كي يتلافى الهبوط الموسم الحالي، مما قد يضعه في أزمة.

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ويعد الاتحاد الفريق الوحيد في المسابقة الذي تلقت شباكه هدفا في كل مبارياته، حيث لم تخرج شباكه نظيفة في أي من اللقاءات الـ 15.

إضافة إلى ذلك تلقت شباكه أيضا 32 هدفا كأكثر من تلقى أهدافا من بين فرق الدوري والأضعف دفاعا (يتلقى 2.13 هدف في كل مباراة).

وسيكون أمام الاتحاد تحقيق 27 نقطة من أصل 45 نقطة ليضمن البقاء رسمياً في دوري المحترفين الموسم المقبل.

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