الاتحاد يجدد عقد خالد السميري حتى 2023

لاعب الاتحاد يجدد عقده 4 سنوات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي اتحاد جدة، في تجديد التعاقد مع خالد السميري، لاعب النمور، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2023.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن التجديد مع السميري لمدة 4 سنوات.

تجديد خالد السميري مع الاتحاد جاء في وجود لؤي ناظر، رئيس النادي، ليستمر اللاعب مع الفريق أربع سنوات أخرى.

وجدد الاتحاد عقد السميري لمدة 4 سنوات، بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق، بقيادة التشيلي جوزيه سييرا.

الاتحاد احتل المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 34 نقطة، بعدما قدم الفريق موسمًا أحبط جماهيره.

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ويستعد الاتحاد خلال الوقت الحالي، لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بتجديد عقود أهم لاعبيه، بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق.