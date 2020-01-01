الاتحاد يتوصل لاتفاق مع أوفيني على طريقة رحيله

أوفيني توصل لاتفاق ودي مع الاتحاد على طريقة رحيله.

توصلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع البرازيلي برونو أوفيني، مدافع الفريق، على طريقة رحيل الأخير عن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد الاستغناء عن خدمات أوفيني، بعد المستوى غير الجيد الذي ظهر به اللاعب البرازيلي، خلال مباراة الاتحاد أمام الاتفاق، بالجولتين الأولى والثانية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد اتفق مع أوفيني على تسليمه راتب شهرين، حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مع إسقاط اسمه من كشوفات الفريق.

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كما أكدت الصحيفة، على أن الاتفاق الذي تم بين الاتحاد واللاعب البرازيلي أوفيني، تم إرسالها وتوثيقها في لجنة الاحتراف، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يتم تسويق عقد أوفيني خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو مخالصته نهائيًا، وفقًا لما سيقرره نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات القادمة.

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جاء ذلك بعدما تعاقدت إدارة الاتحاد مع المدافع المصري أحمد حجازي، الذي تم التعاقد معه بدلًا من برونو أوفيني، من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.