الانتقالات

رسميًا - الاتحاد يتعاقد مع الثنائي إيميليانو فيتشو ولويس خيمنيز

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من المنتظر أن يتم قيد التشيلي خيمنيز كلاعب آسيوي في قائمة الفريق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع صفقتين جُدد خلال صباح اليوم الأربعاء.

 إدارة العميد أعلنت تعاقدها رسميًَا مع الثنائي الأجنبي: الأرجنتيني إيميليانو فيتشو، والتشيلي لويس خيمنيز.

ومن المنتظر أن يتم قيد التشيلي خيمنيز كلاعب آسيوي في قائمة الفريق، خاصة وأنه يحمل الجنسية الفلسطينية.

وواصلت التقارير لتؤكد أنه تم الاتفاق مع الثنائي على الصيغة التعاقدية باستثناء بعض البنود التي ينتظر أن يتم حسمها والإعلان رسمياً عن انضمام اللاعبين للكتيبة الصفراء.

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وتمت مراسم التوقيع مع الثنائي في مدينة مانشستر بحضور نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة القدم بالنادي الأستاذ أحمد بن عصام كعكي.

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يُذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع ثلاثة صفقات محلية خلال الأسابيع الماضية، حيث ضم حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود وعبدالاله المالكي.

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