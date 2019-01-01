الاتحاد يتعادل مع جدة وديًا استعدادًا للدوري السعودي

اتحاد جدة يستعد لمنافسات الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل نادي الاتحاد السعودي أمام نظيره جدة، وديًا، ضمن استعدادات العميد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019 – 2020.

ويسعى اتحاد جدة لانطلاقة قوية في بداية الموسم الجديد عكس ما حدث الموسم الماضي بعد أن كان مهددًا بالهبوط إلى القسم الثاني من الدوري السعودي.

وأحرز نادي جدة الهدف الأول في شباك الاتحاد في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل هارون كمارا لاعب العميد الجديد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتمكن نادي جدة بالتقدم مرة أخرى في الدقيقة 62، وتعادل طارق عبدالله في الدقيقة 90 من ركلة الجزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب ذوب آهن آصفهان، ليواجه الهلال يوم 27 من الشهر الجاري في لقاء الذهاب.