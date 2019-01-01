الاتحاد: نعمل على تعويض فهد المولد وهدفنا دوري الأبطال

هل يتوج الاتحاد بدوري أبطال آسيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حمد الصنيع، نائب رئيس نادي الاتحاد، على أنه حزين جدًا بسبب أزمة فهد المولد، مهاجم الفريق، والتي تهدده بالإيقاف عن اللعب مدة طويلة.

لجنة الرقابة على المنشطات، أعلنت عن وجود عينة إيجابية في فحوصات فهد المولد، حيث سيتم إيقافه لمدة تتراوح بين عام إلى 4 أعوام.

الصنيع قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم": "من النادر تعويض فهد المولد، ووجودة إضافة كبيرة للفريق، ولكن الاتحاد لا يقف على أحد".

نائب رئيس الاتحاد واصل: "مجلس إدارة النادي سيحاول تعويض فهد المولد بلاعب آخر كبير، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

حمد الصنيع أردف: "التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد، سيكون مسؤولًا عن ملف التعاقدات والاستعداد للموسم المقبل".

واختتم نائب رئيس الاتحاد تصريحاته قائلًا: "هدفنا الأساسي حاليًا، هو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، ونحن قادورن على هذا، لأننا الاتحاد".

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ويسعى الاتحاد لإنقاذ موسمه، بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، بعدما كان يصارع الهبوط طوال الموسم، وأيضًا خسارته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد التعاون.