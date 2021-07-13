بريجوفيتش مازال اتحاديًا .. هل تُورط وزارة الرياضة الاتحاد بعد ضمه كورونادو؟

النادي توصل إلى تسوية مالية مع اللاعب الصربي، ولكن!

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن أزمة كبيرة قد تعصف بنادي الاتحاد وخططه لدعم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري استعدادًا للموسم القادم.

الصحيفة أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مازال لاعبًا اتحاديًا، حيث لم يُفسخ بعد عقده مع النادي والممتد حتى صيف 2023.

لماذا مازال بريجوفيتش اتحاديًا ولم يُفسخ عقده؟

الاتحاد، وحسب كل المصادر المتابعة، كان قد نجح في التوصل إلى اتفاق وتسوية مالية مع بريجوفيتش حول فسخ عقده، خاصة مع رغبة الإدارة بالتعاقد مع مهاجم جديد للموسم القادم.

وتتضمن تلك الاتفاقية مع مهاجم باوك أثينا السابق تنازله عن مليون يورو من قيمة رواتبه للموسمين المتبقيين في العقد، والبالغة 8.5 مليون يورو، وجدولة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 3 ملايين يورو.

وأرسل النادي الغربي خطابًا لوزارة الرياضة السعودية وتحديدًا لجنة استراتيجية دعم الأندية التي يرأسها وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب "عبد العزيز المسعد" يتضمن تفاصيل تلك الاتفاقية مع بريجوفيتش للحصول على الموافقة عليها والالتزام بتسديد المبلغ المطلوب.

الرياضية كشفت اليوم عن أن وزارة الرياضة السعودية لم ترد بعد على خطاب الاتحاد ولم تبد موافقتها على صيغة الاتفاقية المبدئية للتسوية المالية بين النادي ومهاجمه.

هل تُورط وزارة الرياضة السعودية الاتحاد بعد تعاقده مع كورونادو؟

الاتحاد كان قد تعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة ليُسجله في قائمته بدلًا من بريجوفيتش، حيث لا مكان له للاعب أجنبي إضافي بسبب امتلاكه 7 لاعبين حاليًا ضمنهم المهاجم الصربي.

النادي لا يريد التخلي عن أي من لاعبيه الستة الآخرين خاصة أنهم من العناصر المهمة والأساسية، وحال التخلي عن أحدهم سيكون لأجل التعاقد مع مهاجم جديد، وقد رجحت المصادر التخلي عن جاري رودريجيز أو برونو هنريكي.

هذا يعني أن رفض وزارة الرياضة اعتماد اتفاقية التسوية المالية بين الاتحاد وبريجوفيتش سيُعيد النادي إلى مربع الصفر من جديد لمحاولة الوصول لاتفاق جديد، وهو ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاقة أخرى قد لا تنتهي بالنهاية السعيدة مما يُجبر النادي على إبقاء مهاجمه والتخلي عن لاعب آخر لقيد كورونادو.

الرياضية بددت تلك المخاوف لدى جمهور الذهب بالتأكيد على أن ذلك لن يحدث وأن موافقة وزارة الرياضة على اتفاقية التسوية المالية مسألة وقت لا أكثر، مشيرة إلى أن صاحب الـ30 عامًا أصبح خارج حسابات الاتحاد بالفعل ولا مجال لعودته للفريق مجددًا.

يُشار إلى أن الاتحاد برر طلبه بتحمل وزارة الرياضة لتكاليف فسخ العقد بأن بريجوفيتش انضم للفريق موسم 2018-2019 حين كانت الوزارة آنذاك متكفلة بكامل عقود اللاعبين، وقد أبدت الوزارة خلال نقاشات سابقة استعدادها لتحمل عقد اللاعب الصربي.

اقرأ أيضًا |