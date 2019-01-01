الاتحاد لا يُمانع التخلي عن صفقة "الـ28 مليون يورو"

الاتحاد لا يمانع بيع اللاعب لكن شرط إحضار العرض المالي المناسب

أفادت صحيفة الرياضية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لا تُمانع التخلي عن ألكساندر بريجوفيتش لكن شرط إحضاره العرض المالي المناسب.

وانضم المهاجم الصربي للنادي السعودي في يناير الماضي، ولعب نصف موسم ممتاز لكنه بعيد عن مستواه هذا الموسم نتيجة عدة أسباب أبرزها الإصابات.

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وقد بدأ يعود للتشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، إلا أن هناك العديد من التقارير تتحدث عن رغبته الرحيل عن الاتحاد.

الصحيفة أوضحت أن صفقة ضم بريجوفيتش كلفت العميد ما يقرب من 28 مليون يورو، بواقع 10 ملايين حصل عليها ناديه باوك اليوناني و18 مليون يورو حصل وسيحصل عليه اللاعب بموجب عقده.

إذ يرتبط بريجوفيتش بعقد مع الاتحاد يمتد حتى عام 2023 ويحصل بموجبه على 4 ملايين يورو سنويًا أي ما يقدر بـ16.7 مليون ريال سعودي.