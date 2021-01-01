صمته لن يستمر كثيرًا؟ .. جروهي: مثلما ضحى الاتحاد فعلت أنا ولكن

الحارس البرازيلي كان قد انضم للعميد في يناير 2019

يرى البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، أنه ضحى من أجل العميد، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه هذا الأمر انتهى، ولا بد على إدارة النادي أن تحل أزماتها.

الحارس صاحب الـ34 عامًا، كان قد انضم لصفوف النمور في يناير 2019، قادمًا من جريميو البرازيلي، لكن بعد أيام من انضمامه أصيب بإصابة في ضلوع الصدر، مما تسبب في تحويله إلى قائمة الاستثمار في البداية، قبل أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن يدخل جروهي في الفترة الحرة من عقده مع النادي الجداوي في يناير 2022، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

هل سيرد جروهي الدين للاتحاد بعد تعاقده معه رغم الإصابة؟

خلال حوار حارس مرمى العميد مع صحيفة "المدينة"، قال: "دعمني النادي وقت إصابتي، وأنا بدوري تنازلت عن جزء كبير من راتبي بسبب أزمة النادي المالية، تم إغلاق هذا الأمر، لكن مر وقت طويل، بخصوص الوضع المالي الحالي للنادي، أتمنى أن يتم حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

هل يرحل الحارس البرازيلي بنهاية الموسم؟

تألق جروهي مع الاتحاد، جعله محل أنظار عديد الأندية، على رأسها ناديه السابق جريميو، التي ربطه عديد التقارير البرازيلية بالعودة له في الصيف المقبل، لكن ما حقيقة الأمر؟

جروهي واصل حديثه لـ"المدينة": " مازال في عقدي مع نادي الاتحاد سنة أو يزيد قليلاً، فعقدي ينتهي بنهاية يونيو 2022، وفي الوقت الحالي لم تتحدث إدارة نادي الاتحاد أو أي مسؤول اتحادي في موضوع التجديد، سواء معي شخصيًا أو مع مدير أعمالي، وكل تركيزي في الوقت الحالي على المباريات الأخيرة من الدوري، وأيضًا على لقب دوري أبطال العرب، لأن هدفي أن أربط اسمي مع هذا النادي بإنجاز، فضلًا عن أنني سعيد هنا، أما عن المستقبل، فدعنا ننتظر ماذا سيحدث، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور تتغير بسرعة في كرة القدم، وليس فيها شيء مضمون على الإطلاق".

ماذا قدم جروهي مع الاتحاد بهذا الموسم؟

في الموسم الجاري، خاض صاحب الـ34 عامًا 25 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استقبل خلالها 26 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في خمسة لقاءات، ليقوده للمنافسة بقوة على اللقب، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال والشباب، اللذين خاضا 25 مباراة.

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فلم يستطع جروهي الصمود كثيرًا، فودع فريقه من ربع النهائي، بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد.

هناك بطولة ثانية لا يزال ينافس العميد على لقبها بالعام الجاري ألا وهي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ يلتقي مع الرجاء المغربي في النهائي في 21 من أغسطس المقبل.

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