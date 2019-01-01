تقارير أرجنتينية تكشف قيمة عرض الاتحاد للتعاقد مع ليوناردو

هل ينجح الاتحاد في الحصول على خدمات ليوناردو؟

يفاوض نادي اتحاد جدة السعودي، نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات لاعبه ليوناردو جيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعبين محترفين جدد، بعد رحيل الأرجنتيني فيشيو والمغربي مروان داكوستا، وقبلهما فسخ العقد مع اللاعب الفلسطيني خيمينيز.

وأشارت صحيفة "كونكلوشين" الأرجنتينية، إلى أن نادي روزاريو سنترال تلقى عرضًا مغريًا من جانب نادي الاتحاد السعودي، وصل إلى حوالي 2 مليون دولار، للتعاقد مع ليوناردو جيل.

الصحيفة الأرجنتينية أكدت على أن نادي روزاريو يدرس عرض الاتحاد، من أجل اكتمال المفوضات خلال الأيام القادمة.

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وصحيفة الرياضية السعودية أكدت من جانبها على أن الاتحاد عرض مبلغ 1.8 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات ليوناردو.

ليوناردو صاحب الـ28 عامًان يجيد اللعب في مركز خط الوسط، حيث انتقل إلى روزاريو سنترال خلال صيف 2017.

وسبق للاعب ليوناردو ولعب في صفوف العديد من الأندية الأرجنتينية مثل إستوديانتيس وتاليريس كوردوبا وأوليمبو.