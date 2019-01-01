لاعبو الاتحاد للإدارة: نرفض رحيل سييرا وتحميله مسؤولية الهزائم

لاعبو الاتحاد يرفضون فكرة رحيل سييرا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حرصت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على الاستماع إلى عدد من لاعبي فريقها، لمعرفة آرائهم حول المدرب التشيلي لويس سييرا، بعد المطالبات برحيله.

جماهير الاتحاد أبدت غضبها تجاه لويس سييرا، بعد تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، وآخرها الخسارة من الحزم بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن لاعبي الاتحاد طالبوا باستمرار سييرا، ورفضوا تحميله مسؤولية الهزائم الأخيرة على المستويين المحلي والقاري.

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

الصحيفة السعودية أكدت على أن لاعبي الاتحاد قالوا للإدارة: "مثلما ينسب الفوز للجميع لا بد أن يطبق ذات الشيء عند الخسارة".

الاتحاد يحتل المركز السادس حاليًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات خلال 6 مباريات.

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة الجولة المقبلة، والذي يقوده الأوروجوياني دانيال كارينيو، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.