"الاتحاد لا يمتلك نجومًا بقيمة الهلال والنصر، لكن هذا سر تفوقه عليهما"

أوضح الناقد الرياضي عماد السالمي أن نونو سانتو المدير الفني للاتحاد هو سر تفوق الفريق في دوري روشن السعودي.
الاتحاد يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن النصر، وقد قال السالمي أن الفريق ورغم أنه لا يمتلك نجومًا بقيمة النصر والهلال لكنه يتفوق عليهما بفضل مدربه البرتغالي.
وأضاف "المدرب هو سر تفوق الاتحاد، هو طاغٍ بشكل كبير على إمكانيات اللاعبين، لاعبو الاتحاد مقارنة بالهلال والنصر وحتى الشباب هم الأقل لكنهم يمتلكون المدرب الأفضل في الدوري".
تابع "سانتو يتميز بقراءة المنافسين جيدًا قبل المباريات، والدليل ما حدث خلال مواجهات التعاون والفتح والنصر، كيف سيطر على مفاتيح لعب المنافسين وأخرجهم من المباريات تمامًا. نحن أمام مدرب كبير مؤثر بشكل كثير على اللاعبين والمباريات، ونراه كيف يُجيد توظيف لاعبيه واستخدامهم في عدة مراكز مثلما يفعل مع إيجور كورونادو".
وأتم "تطور اللاعبين كذلك خاصة من ناحية أدوارهم وتوظيفهم في الملعب واضح جدًا في الاتحاد وهو بفضل سانتو، وأكبر مثال على ذلك طارق حامد الذي كان مرفوضًا من الجميع في بداية انضمامه وانظر الآن كيف أصبح عنصرًا مهمًا وفعالًا في الاتحاد".
يُشار إلى أن الاتحاد سحق الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 5-1.
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