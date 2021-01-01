رسميًا | الاتحاد العربي يحسم موقف أحمد حجازي من نهائي البطولة العربية

الاتحاد العربي حسم الأمر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا رفض طلب فريق الاتحاد السعودي إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافعه أحمد حجازي خلال مواجهة الشباب في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الفريق الجداوي كان قد تعادل خارج ملعبه مع الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية 2-2، واستطاع تحقيق الفوز إيابًا في جدة بهدفين مقابل هدف واحد ليحجز مقعده في المباراة النهائية منتظرًا المتأهل بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

حجازي الذي يُعد من أفضل لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم كان قد حصل على بطاقة صفراء خلال المباراة يرى ناديه أنها لم تكن مستحقة أبدًا، ولذا تقدم بطلب لإلغائها.

المزيد من الفرق

طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية أكد خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 المصرية أن طلب الاتحاد بشأن حجازي رُفض وأن اللاعب بات رسميًا خارج المباراة النهائية.

إذ قال "تم إبلاغ نادي الاتحاد السعودي بأنه وفقًا للمادة السادسة من لوائح البطولة العربية، فقد تثبيت البطاقتين الصفراوتين التي حصل عليهما أحمد حجازي، إذ تنص تلك المادة على عدم تدخل الاتحاد في قرارات الحكام. للأسف سيغيب لاعب كبير عن المباراة النهائية، لكن لا مفر من تطبيق اللوائح على جميع الأندية وعدم مجاملة أي فريق، وذلك حتى ننال احترام الجميع".