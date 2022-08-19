الاتحاد في حيرة .. مصير حمد الله بين الرحيل والبقاء

هل يبقى أم يرحل حمد الله عن الاتحاد؟

لم تحسم إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حتى الآن، موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك في ظل اقتراب دخوله الفترة الحرة في شهر ديسمبر القادم.

الاتحاد يدرس موقفه من التجديد لحمد الله

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن إدارة الاتحاد تدرس قرار تمديد عقد المهاجم عبد الرزاق حمد الله من عدمه، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة.

ويدخل عبد الرزاق حمد الله الفترة الحرة في شهر ديسمبر، بالتزامن مع نهاية فترة إيقافه من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي.

ومن المقرر أن تتضح الصورة كاملة بشأن مستقبل حمد الله مع الاتحاد خلال الأسابيع القليلة القادمة، سواء بالتجديد أو الاكتفاء بنهاية عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لماذا تم إيقاف عبد الرزاق حمد الله؟

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال، في قضيته ضد ناديه السابق النصر.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"