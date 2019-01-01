فواز القرني: تركيزنا في لقاء الهلال تسبب في خسارتنا أمام ضمك

حارس الاتحاد يكشف سبب هزيمة فريقه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد فواز القرني، حارس مرمى فريق نادي الاتحاد السعودي، على أن سبب خسارة فريقه أمام ضمك، هو التركيز في مباراة الهلال القادمة، بدوري أبطال آسيا.

الاتحاد خسر من ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

القرني قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الأهداف التي تلقيناها كانت بسبب أخطاء في تمركز المدافعين، وأنا مشارك فيها أيضًا".

حارس الاتحاد واصل: "وقعنا في خطأ كبير، وهو التركيز في المباراة القادمة أمام الهلال، ولكن سنعوض الجماهير عن هذا الإخفاق خلال المباريات المقبلة".

وعن قيامه بتعنيف زميله فيتشيو خلال المباراة، قال القرني: "العصبية داخل الملعب شيء طبيعي، وسببها هو قلة التركيز بين لاعبي الاتحاد".

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال، في إياب دور الربع نهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.