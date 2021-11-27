الاتحاد ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

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الاتحاد 0 × 0 الطائي

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24' انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء في أحداث المباراة.

18' محاولات من لاعبي الاتحاد لتسجيل هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الطائي.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول واستمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

9' أوووووووووووه تسديدة قوية من دينر ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى لصالح الاتحاد.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.



تشكيل الطائي:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن لوكوف

عبد العزيز مجرشي - لوكاس ألفيس - عبد الكريم سلطان - حسن الجبيري

دينر - عبد العزيز الحربي

نولدج موسونا - أسامة الخلف - أمير سعيود

سافاس ماليلي

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - أحمد حجازي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

كريم الأحمدي - عبد الإله الملكي

عبد الرحمن العبود - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

إليكم قائمة النمور في مواجهة الليلة #الاتحاد_الطائي 📋 pic.twitter.com/bR7J7Fd75a — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 27, 2021

يواصل الاتحاد هذا الموسم صحوته التي بدأها الموسم الماضي، حيث ينافس بقوة على مراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق نطتين فقط عن الشباب وضمك.

أما نادي الطائي، فهو في مؤخرة جدول الترتيب، وذلك بعد أن جمع 10 نقاطٍ فقط من 11 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد الطائي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.