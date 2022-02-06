الاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

أبها 0×0 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

45+1' نهاية الشوط الأول من مواجهة أبها والاتحاد في الدوري السعودي بالتعادل السلبي.

45' حكم المباراة يحتسب دقيقة واحدة كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

40' الكرة الأخطر على مرمى أبها تأتي من جانب برونو هنريكي من خارج منطقة الجزاء، لكن عبد العالي محمدي تصدى للكرة ببراعة على مرتين.

35' الاتحاد زاد من نسقه بحثًا عن هدف التقدم، لكن دون خطورة تذكر حتى الآن.

30' أبها يخرج من مناطقه خلال الدقائق الماضية، بحثًا عن فرصة لتهديد مرمى مارسيلو جروهي، وتي فريدي سدد كرة سهلة بين يدي حارس الاتحاد.

25' أداء دون المستوى حتى الآن من الفريقين، واللقاء يغلب عليه الطابع التكتيكي في ظل اعتماد أبها على إغلاق خطوطه أمام محاولات الاتحاد للعبور إلى مرمى عبد العالي محمدي.

20' الشوط الأول يقترب من منتصفه، وحتى الآن لا أهداف أو خطورة سواء من الاتحاد أو أبها.

15' فترة جس النبض بين الاتحاد وأبها تتواصل، الخطورة غائبة من الجانبين، وأبها يتراجع للدفاع في محاولة لشن هجمات مرتدة على مرمى مارسيلو جروهي.

10' النتيجة لا تزال على حالها، ولا خطورة على المرميين حتى الآن، والاتحاد يواصل سيطرته على الكرة بحثًا عن تهديد مرمى أبها.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، والتعادل السلبي هو النتيجة السائدة في المباراة، وإن كانت السيطرة على الكرة أكثر من جانب الاتحاد.

الحكم يطلق صافرة بداية مباراة أبها والاتحاد في الدوري السعودي..

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عمر هوساوي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي

برونو هنريكي - أندريه فيليبي

فهد المولد - رومارينيو - عبد العزيز البيشي

عبد الرزاق حمد الله

تشكيل أبها

التشكيل| 4-2-3-1

عبد العالي محمدي

فهد الجميعة - أمين عطوشي - بلال العيفة - ساري عمرو

عبد الرحمن البركة - أوروس ماتيتش

صالح العمري - سعد بقير - عبد الله الزوري

ميتشيل تي فريدي

أما أبها، فيدخل المباراة بحثًا عن الفوز الثالث على التوالي، من أجل تعزيز مركزه أكثر في وسط الجدول، خاصة بعد أن جمع 25 نقطة حتى الآن، يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب.

ويحاول الاتحاد تثبيت أقدامه أكثر وأكثر في صدارة ترتيب الدوري السعودي، من أجل مواصلة حلم العودة للتتويج بلقب الدوري السعودي.

يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بقارق أربع نقاط عن الشباب الوصيف، الذي لعب مباراتين أكثر من "العميد".

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد وأبها والتي تقام لحساب الجولة 19 من الدوري السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.